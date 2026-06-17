Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Haziran 2026)

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 441 liradan işlem görüyor.

17.06.2026 10:05:070
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (17 Haziran 2026)

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 6 bin 447 liradan tamamlamıştı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 441 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 785 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 67 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 4 bin 325 dolarda seyrediyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararı toplantısı öncesinde ivme kaybetti.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,3170 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,2950'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,3170 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,9440'tan ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 62,3350'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,5 seviyesinde bulunuyor.

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