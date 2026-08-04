ATP Capital, elektrikli mobilite girişimi Voltivo’yu kuruyor

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.’nin (ATP) bağlı ortaklığı ATP Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP Capital), elektrikli mobilite alanında yeni bir girişim adımı attı. ATP Capital ve Ata Holding’in kurucu ortak olacağı Voltivo Elektrikli Taşıt Teknolojileri A.Ş. unvanlı şirketin kurulmasına karar verildi.

Tescil süreçlerinin tamamlanmasının ardından faaliyetlerine başlaması planlanan Voltivo; elektrikli motosiklet satışını, abonelik bazlı batarya değişim ağını ve yazılım altyapısını bütünleşik bir iş modelinde bir araya getirecek. Kurye filoları ve teslimat platformlarının yanı sıra bireysel kullanıcılara da hizmet sunması hedeflenen şirket; motosiklet ve motorlu bisikletlerin perakende ticareti ile elektrikli araçlara ve elektronik cihazlara yönelik batarya değişim istasyonlarının işletilmesi alanlarında faaliyet gösterecek.

Kurye operasyonlarına uygun güçlü performans

Voltivo’nun elektrikli motosikletlerinin, gün boyunca yoğun kullanılan kurye araçlarının yüksek performans, çeviklik ve kullanım sürekliliği ihtiyaçlarına yanıt vermesi hedefleniyor. Şehir içi güzergâhlarda sık dur-kalk gerektiren teslimat operasyonlarına uygun, güçlü ve seri bir sürüş performansı sunması planlanan motosikletler, benzinli araçlara alternatif olarak kurye filolarının yoğun çalışma temposuna uygun şekilde konumlandırılacak.

Elektrikli motosikletler, abonelik bazlı batarya değişim hizmetiyle birlikte sunulacak. Kullanıcılar, batarya seviyesi düştüğünde Voltivo istasyonlarında bataryalarını dolu bir bataryayla hızlıca değiştirerek yolculuklarına devam edebilecek. Elektrikli kullanımın benzinli motosikletlere kıyasla çok daha düşük enerji maliyeti sunması ve bakım giderlerinin daha düşük olması, özellikle kurye filolarına önemli bir işletme maliyeti avantajı sağlayacak. Abonelik modeli ise enerji giderlerini aylık ve öngörülebilir bir maliyet kalemine dönüştürerek filo bütçelerinin daha etkin yönetilmesine katkıda bulunacak.

Batarya değişim ağı mobil uygulamadan takip edilecek

Voltivo’nun batarya değişim istasyonlarının ilk aşamada İstanbul ve Adana’da devreye alınması, ardından istasyon ağının Türkiye genelinde genişletilmesi planlanıyor. İstasyonların; restoranlar, alışveriş merkezlerinin teslimat noktaları, akaryakıt istasyonları ve zincir mağazalar gibi kurye trafiğinin yoğun olduğu, erişimi yüksek lokasyonlarda konumlandırılması hedefleniyor.

Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden batarya değişim ağını takip edebilecek, kendilerine en yakın istasyonları görüntüleyebilecek ve uygun değişim noktalarına kolayca ulaşabilecek. Batarya ve istasyon ağı ise Batarya İşletim Sistemi üzerinden merkezi olarak yönetilecek. Bataryaların ve değişim noktalarının durumunun dijital ortamda izlenmesini sağlayacak altyapıyla operasyonların verimli biçimde yürütülmesi, kullanım kolaylığının artırılması ve ağın artan talebe paralel olarak ölçeklendirilmesi amaçlanıyor. Elektrikli motosikletlerin, şehir içi teslimat operasyonlarında doğrudan karbon salımının azaltılmasına ve çevre dostu bir mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

“Voltivo ile elektrikli mobilitede yeni bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyoruz”

ATP Capital CEO’su Alp Can Gökdeniz, Voltivo’nun ATP Capital’in teknoloji, ölçeklenebilirlik ve ekosistem sinerjisini odağına alan yatırım yaklaşımının yeni bir örneği olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Elektrikli mobiliteyi yalnızca yeni bir araç kategorisi olarak değil; enerji altyapısını, yazılımı ve hizmet ekonomisini bir araya getiren stratejik bir dönüşüm alanı olarak görüyoruz. Voltivo ile Türkiye’de gelişmekte olan bu ekosistemin ihtiyaçlarına yanıt veren, veriye dayalı ve ölçeklenebilir bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyoruz. Girişimin uzun vadeli değerinin, sunacağı ürün ve hizmetlerin yanı sıra zaman içinde geliştireceği kullanıcı ağı, operasyonel veri birikimi ve iş ortaklığı ekosisteminden doğacağına inanıyoruz. ATP Capital olarak sermayeyi teknoloji yetkinliği, pazar erişimi ve saha deneyimiyle birleştirerek yüksek büyüme potansiyeline sahip iş modellerini kalıcı ve rekabetçi markalara dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Voltivo’nun da Türkiye’de yeni nesil mobilitenin gelişimine yön veren platformlardan biri olacağına inanıyoruz.”

Voltivo, ATP Capital’in yapay zekâ, restoran teknolojileri, çevrim içi sipariş ve teslimat alanlarındaki yatırımlarla genişlettiği teknoloji ve operasyon ekosistemine elektrikli mobilite ve enerji altyapısını da ekleyecek. ATP Capital, yatırım yaptığı girişimleri finansmanın yanı sıra ATP ekosisteminin teknoloji yetkinliği, müşteri ağı, satış kanalları ve operasyonel deneyimiyle destekleyerek ölçeklenmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.