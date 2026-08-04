Türkiye'den 17 Ülke Yönetiyoruz

2025, Sanofi Türkiye için bilimin gücünü cesur iş birlikleri ve yenilikçi yaklaşımlarla hastalar için somut değere dönüştürdüğümüz bir dönüm noktası oldu. 65 yılı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güçle, yalnızca yenilikçi tedavilere erişimi hızlandırmayı değil; Türkiye’yi küresel sağlık ekosisteminde bilim, Ar-Ge ve inovasyonun şekillendiği öncü merkezlerden biri haline getirme vizyonuyla ilerledik.

Cem Öztürk / Sanofi Avrasya Bölge Başkanı

2025, Sanofi Türkiye için bilimin gücünü cesur iş birlikleri ve yenilikçi yaklaşımlarla hastalar için somut değere dönüştürdüğümüz bir dönüm noktası oldu. 65 yılı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güçle, yalnızca yenilikçi tedavilere erişimi hızlandırmayı değil; Türkiye’yi küresel sağlık ekosisteminde bilim, Ar-Ge ve inovasyonun şekillendiği öncü merkezlerden biri haline getirme vizyonuyla ilerledik.

Türkiye, Sanofi’nin Avrasya yapılanmasında kritik bir pazar olmanın ötesinde, geniş bir coğrafyaya yön veren bir yönetim, bilgi ve yetkinlik merkezi olarak konumlanıyor. Bugün Türkiye, Levant’tan Rusya’ya ve Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine uzanan 17 ülke, 11 zaman dilimi ve 500 milyondan fazla insanı kapsayan bu geniş coğrafyadaki hasta odaklı faaliyetlerin, iş birliklerinin ve inovasyon çalışmalarının yönetildiği stratejik bir merkez olarak önemli bir sorumluluk üstleniyor.

Bu güçlü konumumuzu 2025 yılında özellikle klinik araştırmalar alanında daha da ileri taşıdık. Sanofi bugün Türkiye’de 350’den fazla merkezde, Faz I’den Faz III’e uzanan 70’in üzerinde klinik araştırma yürütüyor. Global Ar-Ge ekosistemimiz ise 34’ü Faz 3 aşamasında bulunan veya düzenleyici otoritelere sunulmuş toplam 77 klinik aşamalı projeyi kapsıyor. Yeni moleküllerden mevcut tedavilerin yeni kullanım alanlarına ve farklı formülasyonlarına uzanan bu güçlü araştırma portföyüyle, Türkiye’nin küresel klinik araştırma ağındaki rolünü güçlendirmeye ve ülkemizi geleceğin sağlık çözümlerinin geliştirildiği bölgesel bir bilim merkezi haline getirmeye katkı sağlıyoruz.

Bilimin geleceğinin veri ve yapay zekâ ile şekillendiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği kapsamında yapay zekâ destekli Tanı Destek Algoritmasının ülke çapında yaygınlaştırılmasını hedefleyerek nadir hastalıklarda ortalama 7 yıl süren tanı yolculuğunu kısaltacak tarihi bir dönüşümün temellerini attık. Gerçek yaşam verilerini yapay zekâ ile analiz eden bu yenilikçi yaklaşım, tanı alamamış hastaların daha erken tespit edilmesine olanak sağlayarak daha hızlı ve doğru sağlık çözümlerine erişimi destekliyor.

İnovasyonun ancak farklı bakış açıları ve cesur fikirler bir araya geldiğinde gerçek bir etki yarattığına inanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz PharmUp, Türkiye’de sağlık girişimciliğini destekleyen bir program olmanın çok ötesine geçerek; girişimcileri, akademiyi, sağlık profesyonellerini, kamu paydaşlarını ve Sanofi’nin küresel inovasyon ağıyla buluşturan güçlü bir ekosisteme dönüştü. Sağlık teknolojilerinden yapay zekâya uzanan yenilikçi fikirlerin gelişmesine destek olurken, Türkiye’den doğan çözümlerin küresel sağlık gündeminde değer yaratmasına katkı sağlıyoruz.

Bilimsel araştırmalardan dijital sağlığa, yapay zekâdan açık inovasyona uzanan tüm çalışmalarımızın merkezinde aynı amaç yer alıyor: insan hayatını iyileştirmek ve daha sağlıklı bir geleceğin inşasına katkı sunmak.

Sanofi Türkiye olarak; bilimsel gücümüz, yetkin insan kaynağımız ve güçlü iş birliklerimizle bilimin sınırlarını genişletmeye, yeniliği insan hayatına dokunan çözümlere dönüştürmeye ve geleceğin sağlık ekosistemini bugünden şekillendirmeye devam edeceğiz.





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