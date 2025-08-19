Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Ağustos 2025)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 387 liradan işlem görüyor.

19.08.2025 09:55:120
Altının gram fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 381 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 777 liradan satılıyor.

Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 336 dolardan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,9010 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,8810'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yatay seyirle 40,9010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 47,7070'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,2490'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.


