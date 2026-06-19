Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Haziran 2026)

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 206 liradan işlem görüyor.

19.06.2026 10:36:460
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Haziran 2026)

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 bin 205 liradan tamamlamıştı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 6 bin 206 lira seviyesinde. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,3 azalışla 4 bin 156 dolardan seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,4440 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 46,4390'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 46,4440 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,1590'dan ve sterlin/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 61,3150'den işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler, varlık fiyatlarının seyri üzerinde ana belirleyici etken olmaya devam ediyor.

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