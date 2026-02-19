Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Şubat 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7600'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 43,7670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 51,7580'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 59,2030'dan satılıyor.

ABD ile İran arasındaki tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler varlığını korurken ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililer arasındaki politika ayrışması dikkati çekti.

Tutanaklarda bazı yetkililerin, gelen veriler değerlendirilirken politika faiz oranını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirttiği ifade edildi. Ayrıca tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde politika faizinde yukarı yönlü ayarlamaların uygun olabileceğini değerlendirdiği, bu doğrultuda Federal Açık Piyasa Komitesinin gelecekteki faiz kararlarında "iki yönlü" bir tanımlamaya yer verilmesini desteklediği aktarıldı.

Fed tutanaklarının faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını ima etmesinin ardından doların diğer para birimlerine karşı değeri arttı. Dün yüzde 0,6 artışla 97,7 seviyesinden kapanan dolar endeksi yeni işlem gününde yatay seyrediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 35 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üstünde 7 bin 14 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 7 bin 35 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 60 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 0,3 artışla 4 bin 999 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarının faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını ima etmesi sonrasında dolardaki güçlenmeye karşın ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş eğilimi öne çıkıyor.