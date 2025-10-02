Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Ekim 2025)

Serbest piyasada 41,5960 liradan alınan dolar, 41,5980 liradan satılıyor. 48,9320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9340 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,5840, avronun satış fiyatı ise 48,9020 lira olmuştu.

Altında son durum

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 180 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı günü yüzde 0,1 artışla 5 bin 166 liradan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 180 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 623 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 387 liradan satılıyor.

Altının onsu da güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 871 dolarda seyrediyor.