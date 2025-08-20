Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Ağustos 2025)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,8920'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,9140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 47,6440'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 55,3150'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkilerine ilişkin süregelen belirsizliklerin paralelinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yürütülen barış sürecine dair iyimserlikler varlık fiyatlarını etkiliyor.

Bunun yanında yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ile cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalmasının tahmin edildiğini kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 84'e gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunurken, söz konusu tutanaklarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 375 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 4 bin 359 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 375 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 210 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 740 liradan satılıyor.

Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 325 dolardan işlem görüyor.



