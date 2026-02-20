Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Şubat 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7600'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,8440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,5810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 58,9950'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor. ABD ile İran arasındaki tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler varlık fiyatlarını etkilerken ABD Başkanı Donald Trump, bu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini söyledi.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 82 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 37 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 220 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 225 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 25 dolardan işlem görüyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısını artırdı. Yükselen jeopolitik gerilimler karşısında yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın fiyatlarında yükselişler görülüyor.