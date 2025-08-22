Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Ağustos 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0120 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5630'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 55,0410'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, 5 ay aradan sonra yeniden 41 liranın üzerine çıktı. Kur, 19 Mart’ta 41,6416 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından ilk kez bu seviyeyi yeniden aştı.

Yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında yüzde 16 değer kazanan dolar, ağustos ayı başından bu yana ise yaklaşık yüzde 0,9 yükseldi.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi de bugün yüzde 0,12 artışla 98,77 seviyesinde işlem görüyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 387 liradan işlem görüyor.

Altının gramı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 394 liradan tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 215 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 752 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 327 dolardan işlem görüyor.