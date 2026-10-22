Döviz ve altın güne nasıl başladı? 22 Ekim 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 49,5600'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,6270 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,5 artışla 55,9440'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 66,6790'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan şirket bilançoları, Orta Doğu'ya ilişkin gelişmeler ve Fransa'daki olaylar nedeniyle ülke tahvil getirilerindeki yükseliş varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 543 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 6 bin 600 liradan tamamladı. Güne satıc��lı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 6 bin 543 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 728 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 760 liradan satılıyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin her an yeniden artabileceği endişesi de piyasalar üzerinde baskı unsuru olarak kalmaya devam ederken,Körfez'deki belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor.