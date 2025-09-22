Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 41,3790 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,3840'tan tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 41,3790 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL bir önceki kapanışına paralel 48,6320'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,8370'ten satılıyor.
Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında 96,2'ye inerek son 3,5 yılın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, yükselişini 4. işlem gününe taşıyarak şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 97,7 seviyesinde bulunuyor.
Altında son durum
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 923 liradan işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 923 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 246 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 234 liradan satılıyor.
Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 701 dolardan işlem görüyor.