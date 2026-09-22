Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Eylül 2026)

Gram altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 6 bin 814 liradan tamamlamıştı.

Yeni günde de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 6 bin 780 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 103 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 208 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 319 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,8200 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 48,7960'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,8200 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 55,9940'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,3380'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 100,4 seviyesinde bulunuyor.