Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Eylül 2026)

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 780 liradan işlem görüyor.

22.09.2026 09:51:300
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (22 Eylül 2026)

Gram altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 6 bin 814 liradan tamamlamıştı.

Yeni günde de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 6 bin 780 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 103 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 208 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 319 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,8200 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 48,7960'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,8200 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 55,9940'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,3380'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 100,4 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı temmuzda arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı temmuzda arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları üç haftanın en düşük seviyesine geriledi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları üç haftanın en düşük seviyesine geriledi

Özdilek 55. yılında yatırımlarını büyütüyor, Manhattan’a açılıyor

Özdilek 55. yılında yatırımlarını büyütüyor, Manhattan’a açılıyor

Yorum Yaz