Altınay Savunma’dan Birleşik Krallık’ta yeni yapılanma

Altınay Savunma uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda Birleşik Krallık merkezli yüzde 100 bağlı iştiraki Altınay Aerospace Technologies International Ltd. şirketini kurduğunu duyurdu. Bu hamle, Altınay Savunma’nın milli mühendislik gücünü uluslararası pazarlara taşıma vizyonunun temel taşlarından birini oluşturuyor.

Altınay Savunma Teknolojileri, çeyrek asrı aşan nitelikli mühendislik birikimini küresel pazar dinamikleriyle buluşturarak sektörün en karmaşık gereksinimlerine yüksek katma değerli çözümler üretmeye devam ediyor. Birleşik Krallık operasyonu bu süreçte gelişmiş teknoloji ekosistemlerine doğrudan erişim, uluslararası ana yüklenicilerle entegrasyon ve stratejik sanayi ortaklıkları geliştirme süreçlerinde küresel ihracat ağının kritik bir halkası olacak. Altınay Savunma, Türkiye’deki üretim kapasitesini ve nitelikli mühendislik kadrosunu istikrarlı şekilde büyütürken, yeni Birleşik Krallık operasyonuyla Türkiye'deki savunma ekosistemine sağlanacak teknolojik ve ticari kazanımları maksimize etmeyi hedefliyor.

“Değer sağlayacak güçlü altyapıyı kararlılıkla inşa ediyoruz”





Uluslararası genişleme vizyonunu değerlendiren Altınay Savunma CEO’su Z. Burak Mercan, şu açıklamada bulundu:

“Dünyanın önde gelen savunma sanayii şirketleri arasında yer alma vizyonumuzla kararlı adımlarla ilerliyoruz. Kara, hava ve deniz platformlarında yenilikçi teknolojiler geliştiren mühendislik gücümüzü Birleşik Krallık’ta kurduğumuz Altınay Aerospace Technologies International Ltd. ile küresel ölçekte perçinliyoruz. Türkiye’deki Ar-Ge ve üretim altyapımıza yaptığımız yatırımları hız kesmeden artırıyoruz. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerin uluslararası pazarda hak ettiği yeri alması için Birleşik Krallık operasyonumuzu güçlü bir ihracat ve iş birliği köprüsü olarak konumlandırıyoruz. Müşterilerimize ve yatırımcılarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer sağlayacak güçlü bir altyapıyı kararlılıkla inşa ediyoruz.”

Altınay Savunma Grubu’na CGSO ataması yapıldı

Yakın geçmişte hayata geçirilen yeni C-Level organizasyonel yapılanmanın önemli bir adımı olarak Stephen Darnell, Altınay Savunma Grubu Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Üst Yönetici (Grup CGSO) görevine atandı. Bu stratejik genişleme hamlesi çerçevesinde Darnell, grubun küresel pazarlardaki konumunu pekiştirecek ve stratejik ortaklık ağına liderlik edecek.

Göreve başlayan Altınay Savunma Grubu CGSO’su Stephen Darnell ise şunları söyledi:





“Altınay Savunma, yüksek mühendislik disiplini ve müşteri odaklı teknoloji geliştirme kabiliyetiyle küresel pazarda çok güçlü bir temele sahip. Temel hedefimiz, bu üstün yetkinlikleri uluslararası arenada sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmek, güvenilir ilişkiler geliştirmek ve grubumuzun gücünü tamamlayacak doğru sanayi ortaklıklarını kurmaktır. Birleşik Krallık operasyonu, Altınay’ın küresel çapta birbiriyle entegre ve etki gücü yüksek bir uluslararası organizasyona dönüşme yolculuğunda anahtar rol üstlenecek.”

Altınay Savunma inovatif teknolojilere, nitelikli insan kaynağına ve stratejik pazar entegrasyonlarına yatırım yapmayı sürdürerek küresel ölçekte sürdürülebilir büyüme kararlılığını koruyor.