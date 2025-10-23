Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Ekim 2025)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 573 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 38 bin 800 liradan satılıyor.
Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 124 dolarda seyrediyor.
Dövizde son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9870 liradan, avro 48,8280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,9850 liradan alınan dolar, 41,9870 liradan satılıyor. 48,8260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8280 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,9770, avronun satış fiyatı ise 48,7160 lira olmuştu.