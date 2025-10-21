ASELSAN'ın 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 1 Temmuz-30 Eylül 2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4 Kasım tarihinde kamuya açıklayacağını duyurdu.

21.10.2025 13:50:150
Paylaş Tweet Paylaş
ASELSAN'ın 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 1 Temmuz-30 Eylül 2025 yılı 3. çeyrek finansal sonuç açıklama tarihini 4 Kasım 2025 olarak duyurdu. 

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 01.07.2025-30.09.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 04.11.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

Ecogreen Enerji halka arz tarihleri ne zaman? Şirketten açıklama var

Ecogreen Enerji halka arz tarihleri ne zaman? Şirketten açıklama var

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

3.1 milyar lira ceza: Şişecam'dan KAP'a açıklama var

3.1 milyar lira ceza: Şişecam'dan KAP'a açıklama var

Borsa İstanbul güne yatay başladı

Borsa İstanbul güne yatay başladı

Yorum Yaz