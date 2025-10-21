ASELSAN'ın 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 1 Temmuz-30 Eylül 2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4 Kasım tarihinde kamuya açıklayacağını duyurdu.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Şirketimizin 01.07.2025-30.09.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 04.11.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.