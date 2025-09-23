Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Eylül 2025)

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin liradan işlem görüyor.

23.09.2025 10:08:120
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Eylül 2025)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 kazançla 4 bin 982 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 5 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 33 bin 770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla bugün 3 bin 759,29 dolarla rekor tazeledi. Şu dakikalarda altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 3 bin 752 dolardan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,4290 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 41,3660'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,4290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9000'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 56,0160'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

