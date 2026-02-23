Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Şubat 2026)

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 43,8360 seviyesinden işlem görüyor.

23.02.2026 10:00:200
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Şubat 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,8320'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,8360'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 51,8870'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 59,3450'den satılıyor.

ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ülkede mali endişeleri tetiklerken, ABD varlıklarına olan ilginin azalmasına neden oldu. Bunun sonucunda dolar, diğer para birimlerine karşı zayıfladı. Dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 271 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 7 bin 184 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 408 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 222 liradan satılıyor.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından dolardaki zayıflamayla birlikte 5 bin 176,6 dolarla üç haftanın zirvesini gören altının onsu, cuma günkü kapanışın yüzde 1,2 üstünde 5 bin 160 dolardan işlem görüyor. Öte yandan ABD ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AB, tartışmalı "Made in Europe" planını tekrar erteledi

AB, tartışmalı "Made in Europe" planını tekrar erteledi

Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 1 trilyon liraya yaklaştı

Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 1 trilyon liraya yaklaştı

Yeraltı kaynaklarından finansal güce: Türkiye kendi maden borsasını kuruyor

Yeraltı kaynaklarından finansal güce: Türkiye kendi maden borsasını kuruyor

Yorum Yaz