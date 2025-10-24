Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Ekim 2025)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üstünde 42,0550'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 42,0570 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 48,8590, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,0740 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi de önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 99,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliklerle dolar endeksinde yükseliş eğilimi görülüyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 526 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,7 artışla 5 bin 569 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 5 bin 526 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 589 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 218 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 1 altında 4 bin 86 dolarda seyrediyor.

ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda risk algısını zayıflatırken, altın gibi güvenli limanlara yönelimin de azaldığı izlendi.