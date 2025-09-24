Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Eylül 2025)

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 25 liradan işlem görüyor.

24.09.2025 10:12:350
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 kazançla 5 bin 9 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 5 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 417 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 918 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 791 dolarla rekor seviyeyi test etti.

Şu dakikalarda altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3 bin 773 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,4400 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 41,4068'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,4400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 48,9100'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,9850'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

