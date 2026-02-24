Döviz ve altın güne nasıl başladı? (24 Şubat 2026)

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,7 üstünde 7 bin 380,4 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 7 bin 303 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 1 düşüşle 5 bin 183 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi için daha fazla veri görmek istedikleri mesajı ve ABD-İran hattına ilişkin belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmamasıyla dolar endeksinde görülen yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi. Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da iki ülke arasındaki gerginlik hala devam ediyor.

Öte yandan Fed yetkilileri, sözle yönlendirmelerinde piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ocak ayında iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden verilerin şubatta da devam etmesi durumunda, uygun para politikası konusundaki görüşünün, gelecek toplantıda faiz indirimlerinde duraklamaya doğru kayabileceğini belirtti. Piyasalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,8560 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8360'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,8560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,6620'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 59,1990'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde sert tutum sergilemeye devam etmesi, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltmayı sürdürüyor. Trump, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söyledi. Bu durum, ABD'de mali endişelerin yanı sıra ülkede enflasyonist baskıların da artabileceğine yönelik kaygıları beslerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "güvercin" tondan uzak sözle yönlendirmeleri de dolar endeksinin gücünü korumasını sağlıyor.