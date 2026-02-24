TCMB beklenti anketi yayımlandı: Piyasa, reel sektör ve vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?

Yıllık enflasyon beklentileri, şubatta piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için değişmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, şubatta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan düşerek yüzde 32'ye gerilerken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33 seviyesine geriledi.

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1'e indi.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ocak ayına göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41'e geriledi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise geçen aya göre 0,71 lira azalarak 51,56 liraya düştü.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5'e çıktı. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da aynı dönemde 1,2 puan azalarak yüzde 30'a geriledi.