Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Eylül 2025)

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 994 liradan işlem görüyor.
Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 980 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 4 bin 994 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 365 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 710 liradan satılıyor.
Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 yükselişle 3 bin 744 dolar seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklere karşın, süren jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv talebinden destek buluyor.
Dövizde son durum
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 41,4560 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 41,4520'den tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 41,4560 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,8230'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 55,9420'den satılıyor.
Dolar endeksi ise dün yüzde 0,6 yükselişle 97,8 seviyesine ulaşmasının ardından yeni günde yatay seyrediyor.