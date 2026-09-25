Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Eylül 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,9650 seviyesinde bulunuyor.

25.09.2026 09:28:460
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Eylül 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,8910'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,9650 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 55,7720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 64,8030'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,2 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yatay başlamasının ardından 6 bin 721 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 718 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne yatay başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 721 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 33 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,2 değer kaybıyla 4 bin 269 dolardan işlem görüyor.

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