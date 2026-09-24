Logo Yazılım ürün mimarisini yeniden yapılandırdı

İşletmelerin bulut, yapay zeka ve hibrit çalışma modellerine yönelik ihtiyaçları kurumsal yazılım pazarını dönüştürüyor. Logo Yazılım da bu değişime paralel olarak ürün mimarisini yenileyerek bulut ve hibrit çözümlerini yeni bir yapı altında topladı.

Kurumsal yazılım pazarında işletmelerin buluta geçişi hızlanırken şirketlerin mevcut sistemlerini tamamen değiştirmeden yeni teknolojilerden yararlanma ihtiyacı da hibrit modellere olan talebi artırıyor. Logo Yazılım da bu değişime paralel olarak ürün mimarisini yeniden düzenledi.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Şirketin yeni yapılanmasında tamamen bulut tabanlı çözümler Logo Cloud, şirketlerin kendi sistemlerinde çalışan on-premise çözümler ise bulut servisleriyle desteklenerek Logo Edge altında konumlandırıldı. Farklı Logo uygulamalarına erişim de Logo Base üzerinden tek noktada toplandı.

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, dönüşümün arkasında teknoloji kadar değişen müşteri beklentilerinin de bulunduğunu söylüyor. Koyuncu, “42 yıldır dönüşen teknolojileri ve iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Her dönemde kendimizi yenileyerek teknoloji alanındaki gelişmeleri işletmeler için somut değere dönüştürmeye odaklandık. Yeni Logo Cloud ve Logo Edge çözümleri de bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması” diyor.

YAPAY ZEKA İLE GELEN DEĞİŞİM

Yeni mimarinin dikkat çeken başlıklarından birini yapay zeka oluşturuyor. Logo Cloud’a eklenen yapay zeka destekli dijital danışman, kullanıcıların doğal dilde soru sorarak şirket verilerine ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcı, örneğin son üç ayda en fazla satılan ürünü sorduğunda sistem verileri tarayarak sonucu raporlayabiliyor. Böylece bazı verilere ulaşmak için ayrıca rapor hazırlama ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

Sisteme eklenen global arama fonksiyonu da kayıt, işlem ve belgelerin tek noktadan aranmasına olanak tanıyor. Yeni nesil özellikler ilk aşamada küçük ölçekli işletmelere yönelik Logo Cloud Lite üzerinden devreye alınıyor.

Koyuncu, yapay zeka ve kullanıcı deneyiminin yeni dönemin temel unsurları olduğunu belirterek, “Yapay zeka yetkinlikleriyle geliştirilmiş çözümlerimizi daha yalın ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak şekilde zenginleştirirken daha bütünleşik bir yapıda bir araya getiriyoruz. Amacımız Logo Yazılım’ı akıllı iş uygulamaları platformuna dönüştürmek” diye konuşuyor.

HİBRİT MODELİ ÖNE ÇIKARIYOR

Logo’nun yeni yapılanmasının diğer ayağında ise şirketlerin mevcut sistemlerini korurken bulut servislerinden yararlanabilmesini sağlayan hibrit model bulunuyor. Logo Edge ile ERP başta olmak üzere depo yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, saha satış, veri analitiği ve insan kaynakları uygulamaları bulut servisleriyle desteklenebiliyor.

Logo Yazılım’ın Tiger ve Netsis ERP ürün grupları ile j-Platform ürünü de yeni yapılanmayla Logo Edge çatısı altında toplandı. Çözümler işletmelerin ölçek ve ihtiyaçlarına göre T-Series, N-Series ve J-Series olarak ayrılıyor.

Şirket aynı zamanda lisanslama modelinde kullanıcı kimliğini esas alan “named user” sistemine geçiyor. Böylece ERP erişimi aynı anda sisteme giren kullanıcı veya cihaz sayısı yerine her kullanıcı için tanımlanan lisans üzerinden yönetiliyor.

TÜM UYGULAMALAR TEK NOKTADA

Yeni mimarinin üçüncü ayağı Logo Base ise şirketin farklı uygulamalarına erişimi tek noktada birleştiriyor. Kullanıcılar ERP, WMS ve CRM dahil lisans sahibi oldukları uygulamalara tek Logo Kimliği üzerinden ulaşabiliyor. Kurulum, güncelleme ve uygulamalar arasındaki geçişler de aynı platform üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Koyuncu, müşteri geri bildirimlerinin yeni ürün yapısının geliştirilmesinde belirleyici olduğunu ifade ederek, “Değişen iş yapış biçimlerine uyum sağlayacak yeni fonksiyonları sürekli olarak çözümlerimize entegre ediyoruz. Yeni Logo Cloud ve Edge ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” diyor.