Döviz ve altın güne nasıl başladı? (26 Eylül 2025)

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 41,5660 seviyesinden işlem görüyor.
Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 41,4850'den tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,5660 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 48,5780'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 55,5840'tan satılıyor.
Dolar endeksi ise dün yüzde 0,7 yükselişle 98,5 seviyesine ulaşmasının ardından yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 98,4 seviyesinde bulunuyor.
Altında son durum
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 5 liradan işlem görüyor.
Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gramı, günü yüzde 0,4 kazançla 5 bin liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 5 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 398 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 844 liradan satılıyor.
Altının güne yükselişle başlayan ons fiyatı da yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 751 dolar seviyesinde bulunuyor.