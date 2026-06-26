Döviz ve altın güne nasıl başladı? (26 Haziran 2026)

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 43 liradan işlem görüyor.

26.06.2026 10:22:270
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (26 Haziran 2026)

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 6 bin 28 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 43 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin liradan, cumhuriyet altını da 39 bin 878 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,6250 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,5640'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,6250 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 53,0780'den ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 61,5850'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,3 seviyesinde bulunuyor.

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