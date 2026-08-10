Hazine ve Maliye Bakanlığından 66,6 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 66 milyar 589,5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

10.08.2026 17:26:310
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Hazine ve Maliye Bakanlığından 66,6 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 66 milyar 589,5 milyon lira tutarında 12 Ağustos 2026 valörlü, 9 Ağustos 2028 itfa tarihli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

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