Ata GYO 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Kira gelirlerine dayalı öngörülebilir iş modelini sürdüren şirket, TMS 29 kapsamında endekslenmiş toplam portföy değerini 984 milyon TL seviyesine taşıdı. ATA GYO’nun toplam varlık büyüklüğü 1.048 milyon TL’ye, özkaynakları ise 843 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, yılın ilk yarısında 26 milyon TL hasılat, 16,1 milyon TL brüt kâr ve 12 milyon TL esas faaliyet kârı elde etti.

Ata Corner Konsepti ile Değer Odaklı Büyüme

ATA GYO’nun portföyünü oluşturan projeler, Anadolu’nun ticari potansiyeli yüksek lokasyonlarında konumlanarak sürdürülebilir kira geliri üretmeye devam etmektedir.

ATA GYO Genel Müdürü Onur Karahan, 2026 yılının ilk yarı sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“2026 yılının ilk yarısında toplam varlıklarımız�� 1 milyar TL seviyesinin üzerine taşıyarak güçlü büyümemizi sürdürdük. Lüleburgaz, Kayseri/Talas ve Tekirdağ Ata Corner yatırımlarımız düzenli kira geliri üretmeye devam ederken, Kilis Ata Corner projemizde inşaat süreci bugün itibarıyla yaklaşık %40 tamamlanma seviyesine ulaştı. Ata Corner konseptimizle Anadolu’da seçici ve yüksek potansiyelli yatırımlara odaklanarak sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

Kilis Ata Corner: Gelecek Dönem Katkısı

Kilis Ata Corner projesi, ATA GYO’nun büyüme stratejisi kapsamında geliştirme aşamasındaki önemli yatırımları arasında yer almaktadır. Bugün itibarıyla yaklaşık %40 tamamlanma seviyesine ulaşan projede inşaatın yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Kilis Ata Corner’ın 2027 yılı itibarıyla kira geliri üretmeye başlaması ve portföyün nakit akışını güçlendirerek düzenli kira geliri tabanına önemli katkı sağlaması öngörülmektedir.

Sürdürülebilir Nakit Akışı ve Finansal Esneklik

ATA GYO, güçlü kiracı profili ve uzun vadeli kira sözleşmeleri sayesinde öngörülebilir nakit akışı yaratmaya devam etmektedir. Güçlü bilanço yapısı ve yüksek özkaynak seviyesi, şirketin finansal esnekliğini desteklerken yatırım fırsatlarını değerlendirme kapasitesini de güçlendirmektedir. Kilis Ata Corner projesindeki inşaat faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmekte olup, proje şirketin büyüme stratejisinin öncelikli yatırımlarından biri olarak öne çıkmaktadır.



2026 yılının ikinci yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATA GYO Genel Müdürü Onur Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2026 yılının ikinci yarısında önceliğimiz, mevcut portföyümüzü en verimli şekilde yöneterek kira gelirlerimizi desteklemek ve Kilis Ata Corner projemizin inşaatını tamamlamak olacak. Piyasa koşullarına bağlı olarak uygun fırsatlar oluştuğunda yeni yatırımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli büyüme yaklaşımımızla yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bize güvenen yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum.”