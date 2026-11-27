Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 809 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,57 artışla 5 bin 958 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 656 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 2,36 artışla 3 bin 650 dolardan işlem görüyor.

Teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısının azalması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,7860 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 50,6677 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 50,7860 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,8090'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 kazançla 66,7190'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi 103,7 seviyesinde bulunuyor.