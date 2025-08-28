Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Ağustos)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0550 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0350'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,0550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,9390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 55,5990'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, yeni işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 4 bin 480 liradan işlem görüyor. Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 4 bin 480 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 300 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

