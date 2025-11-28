Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Kasım 2025)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,4350'den tamamlamıştı. Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,5290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 49,2960, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 56,2960 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,6 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, Asya tarafında Çin ve Japonya'daki ekonomik gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, Japonya'da enflasyonun dirençli seyrini sürdürmesiyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına yönelik beklentilerin güçlendiğini söyleyerek, buna bağlı olarak endeks içinde yer alan Japon yenindeki değer kaybının dolar endeksinin 100 seviyesine yakın seyretmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Altında son durum

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 720 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,19 altında 5 bin 671 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 560 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 90 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 184 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.