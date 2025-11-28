Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 9 ayda yüzde 56 arttı

Türkiye'de faaliyet gösteren 9 katılım bankasının toplam aktif büyüklüğü yılın 9 ayında yüzde 56 artarak 2 trilyon 479 milyar liradan, 3 trilyon 857 milyar liraya yükseldi.

AA muhabirinin katılım bankalarının konsolide olmayan finansal tablolarından derlediği bilgiye göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 katılım bankasının bu yılın 9 ayı itibarıyla aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 3 trilyon 857 milyar 372 milyon 656 bin liraya ulaştı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde bu bankaların aktif toplamı 2 trilyon 479 milyar 736 milyon 843 bin lira düzeyindeydi.

Kuveyt Türk, yılın 9 ayında 1,2 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip katılım bankası unvanını korurken, en yüksek ikinci aktif büyüklüğe 709,6 milyar lira ile Ziraat Katılım sahip oldu.

Aktif büyüklük sıralamasında, 3'üncü sırayı 664,5 milyar lira ile Vakıf Katılım alırken, Albaraka Türk 416,7 milyar liralık aktif büyüklükle 4'üncü sırada yer aldı. Bu bankayı 389,5 milyar lira ile Türkiye Finans Katılım izledi.

Aktif büyüklük sıralamasında 354,3 milyar lirayla Emlak Katılım, 68 milyar lirayla Dünya Katılım, 20,9 milyar lirayla Hayat Finans Katılım ve 16,6 milyar lirayla TOM Katılım Bankası izledi.

Aktif büyüklüğü en fazla artan banka yüzde 221,1'le Dünya Katılım olurken, bu bankayı yüzde 218,9'la TOM Katılım Bankası, yüzde 93'le Hayat Finans Katılım, yüzde 69,3'le Vakıf Katılım, yüzde 67,4'le Ziraat Katılım, yüzde 61,4'le Emlak Katılım, yüzde 47,4'le Kuveyt Türk, yüzde 40,3'le Albaraka Türk, yüzde 37'yle Türkiye Finans Katılım takip etti.

Albaraka Türk'ün karı yüzde 268 arttı

Yılın 9 ayında en yüksek kar elde eden katılım bankası 29,4 milyar lira ile Kuveyt Türk oldu. Karlılıkta Emlak Katılım 10,4 milyar lirayla ikinci, Albaraka Türk 9,8 milyar lirayla üçüncü, Vakıf Katılım 4,8 milyar lirayla dördüncü, Türkiye Finans Katılım 2,8 milyar lirayla beşinci oldu.

Karlılık bazında bu bankaları 2,2 milyar lirayla Ziraat Katılım, 1,4 milyar lirayla Dünya Katılım, 1,2 milyar lirayla TOM Katılım Bankası ve 149,6 milyon lirayla Hayat Finans Katılım izledi.

Bu dönemde karını en fazla artıran banka yüzde 268'le Albaraka Türk oldu. Bu bankayı, yüzde 209'la TOM Katılım Bankası, yüzde 57'yle Dünya Katılım, yüzde 54,8'le Emlak Katılım, yüzde 50,5'le Ziraat Katılım, yüzde 20,6'yla Kuveyt Türk takip etti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3 katılım bankasının karı geriledi. Söz konusu dönemde Hayat Finans Katılım'ın karı yüzde 56,4, Vakıf Katılım'ın karı yüzde 25,1 ve Türkiye Finans'ın karı yüzde 8,3 azaldı.

Böylece Türkiye'de faaliyetleri bulunan katılım bankaları, 2025'in 9 ayında 62 milyar 260,7 milyon lira net dönem karı elde etti ve ilgili bankaların toplam karı önceki yıla kıyasla yüzde 34 artış gösterdi.

Katılım fonu toplamı 2,6 trilyon liraya yaklaştı

Bankaların, katılım fonları da yılın 9 ayında 2,6 trilyon liraya yaklaştı. Bu bankaların katılım fonu toplamı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 arttı.

Kuveyt Türk, 776,8 milyar liralık katılım fonuyla ilk sıradaki yerini korurken, onu 483,3 milyar lirayla Ziraat Katılım, 480,8 milyar lirayla Vakıf Katılım, 256,4 milyar lirayla Albaraka Türk, 254,8 milyar lirayla Emlak Katılım, 245,1 milyar lirayla Türkiye Finans Katılım, 50,1 milyar lirayla Dünya Katılım, 15,4 milyar lirayla Hayat Finans Katılım ve 11,2 milyar lirayla TOM Katılım Bankası izledi.

Katılım fonu hacmi en fazla artış gösteren bankalar ise yüzde 451,8 ile TOM Katılım Bankası, yüzde 291,2 ile Dünya Katılım, yüzde 85,7 ile Hayat Finans Katılım, yüzde 60,9 ile Vakıf Katılım, yüzde 53,9 ile Emlak Katılım ve yüzde 53,4 ile Ziraat Katılım oldu.

Bu bankaları yüzde 39,7'le Kuveyt Türk, yüzde 30,5'le Albaraka Türk, yüzde 30,2'yle Türkiye Finans Katılım izledi.

Finansman desteği 1,8 trilyon lirayı aştı

İlgili 9 bankanın toplam nakdi finansman desteği yılın 9 ayında 1,8 trilyon liraya çıkarken, en yüksek finansman desteği sağlayan banka 521,9 milyar lirayla Kuveyt Türk oldu.

Bu bankanın ardından nakdi kredi stoku en yüksek bankalar 346,8 milyar lirayla Ziraat Katılım, 286 milyar lirayla Vakıf Katılım, 205,8 milyar lirayla Türkiye Finans Katılım ve 204,4 milyar lirayla Emlak Katılım olarak gerçekleşti.

Yılın 9 ayında Albaraka Türk 192,1 milyar lira, Dünya Katılım 39,1 milyar lira, Hayat Finans Katılım 10,2 milyar lira, TOM Katılım Bankası 4,6 milyar lira nakdi finansman stokuyla tamamladı.

Bahsedilen dönemde geçen yılın aynı dönemine göre, nakdi kredi desteği Dünya Katılım Bankası'nın yüzde 185, TOM Katılım Bankası yüzde 178,8, Emlak Katılım'ın yüzde 93,1, Hayat Finans Katılım'ın yüzde 90,4, Albaraka Türk'ün yüzde 49,2, Ziraat Katılım'ın yüzde 49,1, Türkiye Finans Katılım'ın yüzde 43,1, Kuveyt Türk'ün yüzde 40,2 ve Vakıf Katılım'ın yüzde 37,9 arttı.

Katılım bankalarının öz kaynağı 270 milyar lirayı geçti

Geçen yılın 9 ayında 192,9 milyar lira olan söz konusu bankaların öz kaynaklar toplamı, bu yılın aynı döneminde yüzde 40 artış kaydederek 270 milyar 496 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak büyüklüklerine göre ise Kuveyt Türk 108,6 milyar lirayla birinci sırada yer alırken, onu 42,9 milyar lirayla Vakıf Katılım, 28,5 milyar lirayla Emlak Katılım, 28 milyar lirayla Türkiye Finans Katılım, 25,1 milyar lirayla Ziraat Katılım, 21 milyar lirayla Albaraka Türk, 8,8 milyar lirayla Dünya Katılım Bankası, 4 milyar lirayla Hayat Finans Katılım, 3,6 milyar lirayla TOM Katılım Bankası izledi.

Bu dönemde, öz kaynaklarını en fazla artıran bankalar, yüzde 79,4'le Hayat Finans Katılım, yüzde 77'yle Emlak Katılım, yüzde 59,2'yle TOM Katılım Bankası, yüzde 50,5'le Kuveyt Türk, yüzde 30,6'yla Albaraka Türk, yüzde 27,9'la Dünya Katılım Bankası, yüzde 26,4'le Vakıf Katılım, yüzde 24,5'le Ziraat Katılım, yüzde 21,5'le Türkiye Finans Katılım oldu.