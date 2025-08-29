Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Ağustos)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,1460 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0380'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 41,1460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 47,9900'dan, Sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5220'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98 seviyesinde bulunuyor.
Altında son durum
Altının gramı, yeni işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 4 bin 513 liradan işlem görüyor.
Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 507 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 513 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 7 bin 390 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 450 liradan satılıyor.
Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 412 dolardan işlem görüyor.