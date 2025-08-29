Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Ağustos)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,1460 seviyesinden işlem görüyor.

29.08.2025 10:25:260
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Ağustos)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0380'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 41,1460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 47,9900'dan, Sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,5220'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

 Altının gramı, yeni işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 4 bin 513 liradan işlem görüyor.

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 507 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 513 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 390 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 450 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 412 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hazine, 823,2 milyar TL'lik iç borçlanma planlıyor

Hazine, 823,2 milyar TL'lik iç borçlanma planlıyor

Bakan Şimşek: “Ulaşım altyapısına sağlanan finansman 4,2 Milyar Euro'ya ulaştı”

Bakan Şimşek: “Ulaşım altyapısına sağlanan finansman 4,2 Milyar Euro'ya ulaştı”

Kartlı ödemeler yüzde 52 arttı

Kartlı ödemeler yüzde 52 arttı

Temu, Türkiye'de işe alımlara başladı

Temu, Türkiye'de işe alımlara başladı

Zengezur Koridoru: Orta Koridor'un kritik kavşağı ve Türkiye'nin jeopolitik hamlesi

Zengezur Koridoru: Orta Koridor'un kritik kavşağı ve Türkiye'nin jeopolitik hamlesi

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Yorum Yaz