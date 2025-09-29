Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Eylül 2025)

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 100 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 kazançla 5 bin 25 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,5 değer kazancıyla 5 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 240 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 760 dolar seviyesinden kapanan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,5 artışla 3 bin 815 dolardan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekimde gevşemesini sürdüreceğine yönelik güçlü fiyatlamalar, merkez bankalarının altın talebi ve ABD'deki bütçe konusundaki anlaşmazlıklardan destek bulan ons altın bugün 3 bin 819,78 dolarla rekor tazeledi.

Dövizde son durum

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 41,5730 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 41,5750'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 41,5730 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 48,7770'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 55,9180'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,9 seviyesinde bulunuyor.