Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Temmuz 2026)

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,3788'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,3970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 54,0290'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,0710'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,3 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 157 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 azalışla 6 bin 136 liradan tamamladı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 157 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 107 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 261 liradan satılıyor.

Altının onsu bugün yüzde 0,2 artışla 4 bin 36 dolarda seyrediyor.