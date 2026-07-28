Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (28 Temmuz 2026)

Dün 13.774,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,71 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.786,47 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,80 puan ve yüzde 0,30 artışla 13.816,57 puan oldu.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.752,41 puanı, en yüksek 13.850,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken mali endeks yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken 47'si düştü, 3 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Katılımevim Tasarruf Finansman oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 23 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1357, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 163,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,3810 liradan, avro 53,8480 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 azalışla 4 bin 23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı ise yüzde 2,4 azalışla 83,8 dolardan işlem görüyor.