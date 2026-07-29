Pınar Süt’ten, 14.327 ağacın kurtarılmasına eşdeğer enerji tasarrufu

“Nesillerin Sağlığı Nesillerin Yarını” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliği odağına alarak yürüten Pınar Süt, gerçekleştirdiği enerji verimlilik projeleriyle önemli başarılara imza attı. 2025 yılı içerisinde imalat üniteleri ve yardımcı tesislerinde 529,8 milyon TL’lik yenileme ve modernizasyon yatırımı gerçekleştiren Pınar Süt, geçtiğimiz yılki sera gazı emisyon yoğunluğunu 0,228 tCO₂e/ton üretim seviyesine indirerek 2024 yılına kıyasla bu alanda %10,9'luk bir düşüş elde etti.

Pınar Süt’te enerji devrimi

Akıllı ve çevreci modern sistemleri devreye alarak kaynak verimliliğini en üst seviyeye taşıdıklarını belirten Pınar Süt Genel Müdürü Serdar Türkmen, “Gerçekleştirdiğimiz kaynak verimliliği, inovasyon ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı ile sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz. Enerji tasarrufuna yönelik projeler yürütüyor, yatırımlar yapıyoruz. Su verimliliği çalışmalarımızla su kullanımını azaltmaya odaklanıyor, atık yönetimimizi döngüsel ekonomi yaklaşımıyla şekillendiriyoruz. Fabrikalarımızda kağıt ve karton geri dönüşümü, makine bazlı verimlilik çalışmaları, led dönüşümü ve pompa revizyonu gibi projelerle toplamda 3.144.570 kWh elektrik enerjisini geri kazandık. Ayrıca, yaptığımız yatırımlarla 21.786 ton m³ su tasarrufu elde ettik. Tüm bu çalışmalar sonucunda 2025 yılında, 14.327 ağacın kesilmesine denk bir enerji tasarrufu sağladık” diye konuştu.

“Tüm üretim süreçlerinde kaynak verimliliğini ön planda tutmaya devam edeceğiz”

Döngüsel ekonomiye sundukları katkının tüketiciler tarafından da takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Serdar Türkmen, “Yeni nesil tüketiciler artık sadece lezzetli, kaliteli ve güvenli gıda değil aynı zamanda doğaya zarar vermeyen, hayvan refahını gözeten, enerji kaynaklarını verimli kullanan markaları da talep ediyor. Bizler de bu talebi karşılamaya ve tüm üretim süreçlerimizde kaynak verimliliğini ön planda tutmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirliği sadece üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini kapsayan bir alan olarak değil, tüm faaliyetlerimize temel teşkil eden bir konu olarak görüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Süt kalitesini artırmayı ve çevre dostu tarım yöntemlerini teşvik eden “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projemiz ile yakın zamanda EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülü’nün sahibi olduk. Hayata geçirdiğimiz yenilikçi altyapı yatırımlarına devam ettikçe, 2050 yılında karbon nötr olma hedefimize yaklaşmayı sürdüreceğiz” dedi.