Akbank 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Akbank, 2026'nın ilk yarısında 12 milyar 623 milyon lira vergi gideri sonrası 34 milyar 333 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, ikinci çeyrekteki jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin küresel piyasalarda ve emtia fiyatlarında belirgin dalgalanmaya neden olduğunu belirtti.

Söz konusu dalgalanmaların yurt içinde enflasyon, dış denge ve bütçe üzerinde etkileri gözlense de ekonomi yönetimi tarafından proaktif alınan politika önlemlerinin, yurt içi finansal piyasaların görece daha sakin seyir izlemesini sağladığını aktaran Gür, bu süreçte Akbank ve Türk bankacılık sektörünün Türkiye ekonomisini desteklemeyi sürdürdüğünü anlattı.

Gür, yılın ilk yarısında Türkiye ekonomisine sağladıkları kredi desteğini 2 trilyon 233 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 913 milyar lira seviyesine çıkardıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplam mevduatımız 2 trilyon 511 milyar liraya, aktiflerimiz ise 4 trilyon 12 milyar liraya ulaştı. Yüzde 16,4 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2026'nın ilk yarısında 12 milyar 623 milyon lira vergi gideri sonrası 34 milyar 333 milyon lira konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."