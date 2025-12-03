Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Aralık 2025)

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 744 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5 bin 743 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 545 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 15 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışın hemen altında 4 bin 209 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indireceği yönündeki beklentilerin gücünü korumasına karşın kar satışlarının etkisiyle altın fiyatları bugün dar bir bantta hareket ediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,4570 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 42,4450'den tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4570 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 49,4780, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 56,2440 seviyesinde bulunuyor.

Japonya Merkez Bankasına (BoJ) yönelik artan faiz indirimi beklentileriyle sert yükselen tahvil faizleri denge arayışına girerken, bugün açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranması varlık fiyatlarına yansıyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yakından izlenecek. Pazartesi yayımlanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etmesini takiben bugün açıklanacak istihdam verisi ülkede iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.