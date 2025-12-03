Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (3 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren FORD OTOMOTİV hissesinin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.

3.12.2025 10:30:220
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (3 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün FORD OTOMOTİV hissesinin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Pay Başına Brüt Temettü: 6,05 TL
Pay Başına Net Temettü: 5,1425 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 92,15 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Ekonomide büyüme ve istikrar sürüyor"

"Ekonomide büyüme ve istikrar sürüyor"

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Aralık 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Aralık 2025)

Hasara değil olaya odaklanıyor

Hasara değil olaya odaklanıyor

Türkiye'nin dijital güven karnesi açıklandı

Türkiye'nin dijital güven karnesi açıklandı

"Enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz"

"Enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz"

Kasım'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Kasım'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Yorum Yaz