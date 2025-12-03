Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (3 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren FORD OTOMOTİV hissesinin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Pay Başına Brüt Temettü: 6,05 TL
Pay Başına Net Temettü: 5,1425 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 92,15 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)