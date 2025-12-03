Memur ve emekli maaşlarında enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verileri açıklandı. Yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verilerini oluşturan oran, kasım ayı enflasyon verileriyle netleşti.

Milyonların gözü, yeni yılda ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammını büyük oranda netleştiren 5 aylık enflasyon farkındaydı.

TÜFE'deki kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.

SGK ve Bağ-kur emeklilerin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri aylıklarına verilecek 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Buna göre Haziran-Kasım döneminde enflasyon yüzde 11.20 olarak açıklandı. Yani emekli aylıklarına 5 aylık enflasyon farkı da yüzde 11.20 oldu.

Aralık ayında oluşacak enflasyon ile birlikte emekli aylığı alanların 2026 yılındaki aylık seviyesi belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Kasım enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu.

Bunun toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,56 olarak hesaplandı.