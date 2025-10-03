Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Ekim 2025)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 172 liradan işlem görüyor.
Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gramı, günü yüzde 0,2 azalışla 5 bin 155 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altında fiyat, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 172 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 750 liradan, cumhuriyet altını 34 bin 880 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 860 dolarda seyrediyor.
Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması ve ABD'de federal hükümetin kapanmasının etkilerine ilişkin endişelerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürürken, haftalık kazanç serisini 7. haftaya taşımaya hazırlanıyor.
Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 41,6830 liradan, avro 48,8780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,6810 liradan alınan dolar, 41,6830 liradan satılıyor. 48,8760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8780 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,6080, avronun satış fiyatı ise 48,8530 lira olmuştu.