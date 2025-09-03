Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Eylül 2025)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,1390'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,1680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,9630'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,1650'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 4 bin 674 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 4 bin 680 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 30 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu 6 işlem günü süren yükseliş serisinin ardından şu sıralarda yatay seyirle 3 bin 532 dolardan işlem görüyor.

- Altının ons fiyatı rekor tazeledi

ABD ekonomisinde mali endişelerin öne çıkmasına neden olan bu gelişmeler, küresel düzeyde süregelen siyasi ve ekonomik belirsizliklerle birleşerek, tahvillerde satış baskısını güçlendirirken altın tarafında alımları destekledi.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 540 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde de 3 bin 547 dolara yükselerek en yüksek seviyesini yukarı taşıdı. Ons altın şu sıralarda ise yatay seyirle 3 bin 532 dolardan alıcı buluyor.