Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Kasım 2025)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,0650 seviyesinden işlem görüyor.

3.11.2025 09:54:360
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,0645'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 42,0650 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,5820, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 55,3530 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,7'de seyrediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 433 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,3 azalışla 5 bin 411 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 433 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 243 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 825 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 16 dolarda seyrediyor.

