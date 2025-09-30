Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Eylül 2025)

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5840 liradan, avro 48,8460 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,5820 liradan alınan dolar, 41,5840 liradan satılıyor. 48,8440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8460 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,5770, avronun satış fiyatı ise 48,8640 lira olmuştu.
Altında son durum
* Gram altın satış fiyatı: 5.170,00 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.657,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 17.324,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 34.068,66 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.516,00 TL