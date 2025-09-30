Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Eylül 2025)

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5840 liradan, avro 48,8460 liradan güne başladı.

30.09.2025 09:14:060
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Eylül 2025)

Serbest piyasada 41,5820 liradan alınan dolar, 41,5840 liradan satılıyor. 48,8440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8460 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,5770, avronun satış fiyatı ise 48,8640 lira olmuştu.

Altında son durum

* Gram altın satış fiyatı: 5.170,00 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.657,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.324,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 34.068,66 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.516,00 TL

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalar ABD'de hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'de hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık seyrediyor

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

"Johnson Health Tech Türkiye’de büyüyor"

"Johnson Health Tech Türkiye’de büyüyor"

Piyasalarda gün sonu: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (29 Eylül 2025)

Piyasalarda gün sonu: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (29 Eylül 2025)

Anket sonucu: 26 ekonomistin Eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu

Anket sonucu: 26 ekonomistin Eylül ayı enflasyon tahmini belli oldu

CEO Yuvarlak Masa Toplantısı toplumsal cinsiyet eşitliği için gerçekleştirildi

CEO Yuvarlak Masa Toplantısı toplumsal cinsiyet eşitliği için gerçekleştirildi

Yorum Yaz