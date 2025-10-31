Döviz ve altın güne nasıl başladı? (31 Ekim 2025)

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 419 liradan işlem görüyor.




Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,5 artışla 5 bin 430 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 419 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 295 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 40 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 10 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,0400 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,9646'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,0400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,6700, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,3220 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 99,5'te seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

