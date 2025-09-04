Döviz ve altın güne nasıl başladı? (4 Eylül 2025)

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 681 liradan işlem görüyor.
Altının gramı, dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 4 bin 710 liradan tamamlamıştı. Yeni güne satış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 4 bin 681 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 7 bin 710 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 710 liradan satılıyor.
Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 3 bin 536 dolardan işlem görüyor.
Dolarda son durum
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,1710 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yatay seyreden hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,1560'tan tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,1710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,1020'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,4690'dan satılıyor.
Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor.