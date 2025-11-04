Döviz ve altın güne nasıl başladı? (4 Kasım 2025)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,0493'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,0720 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,5250, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 55,2600 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,9 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden Bankanın faiz indirim sürecine ilişkin gelen karışık mesajlar, dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 370 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,2 artışla 5 bin 420 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 5 bin 370 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 90 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalışla 3 bin 974 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden Bankanın faiz indirim sürecine ilişkin karışık mesajlar ve dolara olan talebin artması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporunun kötü gelmesi durumunda Fed'in faiz indirim öngörülerinin tekrar güçlenebileceğini bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti.