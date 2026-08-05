Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Ağustos 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinden 47,5340'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,5770 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 54,9140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 64,0590'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,8 seviyesinde bulunuyor. ABD-İran arasında diplomatik çözüm ihtimaline yönelik iyimserlikler ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme varlık fiyatlamalarında ana unsur oldu.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,5 düşüşle 79,4 dolara inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Söz konusu gelişme, küresel enflasyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) olası şahin adımlarına ilişkin endişeleri hafifletti.

Altında son durum

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 384 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 6 bin 231 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 384 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 393 liradan, cumhuriyet altını da 41 bin 384 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 2,3 yükselişle 4 bin 172 dolarda seyrediyor.